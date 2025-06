Er is geen twijfel meer mogelijk: coach bevestigt transfer van Anderlecht

Anderlecht gaat voor een koopje: Enric Llansana komt over van Go Ahead Eagles. Zijn coach bevestigt nu ook het vertrek.

Anderlecht staat op het punt zijn vijfde zomertransfer af te ronden. Enric Llansana, die eerst op de radar stond van Union SG, zal overkomen van Go Ahead Eagles. Niets lijkt een transfer nog in de weg staan.

Voor paars-wit is het een koopje, want de middenvelder kan voor één miljoen euro vertrekken. Dit dankzij een clausule die jaren geleden in zijn contract werd opgenomen. Zijn club probeerde dan ook te praten over een nieuw contract, maar dat liep op niets uit.

Coach Melvin Boel is in ieder geval gelukkig voor zijn speler, en bevestigt zijn vertrek ook. "Het is Enric gegund", zegt hij bij Voetbal International. "Go Ahead wil een club zijn waar jongens zich kunnen ontwikkelen. Dan weet je ook dat er belangstelling komt voor goede spelers."

Maar voor Llansana was het toch niet per se een makkelijke keuze. Hij zou nog serieus getwijfeld hebben. "Dat vind ik ook wel mooi om te horen. Hij had het naar zijn zin en dat zegt iedereen hier wel. Nu is het voor ons zaak om in te spelen op zijn vertrek."

Normaal gezien zou Llansana zijn medische tests maandag moeten afleggen in Gent, meldt Sacha Tavolieri. Dan zou hij contract kunnen tekenen bij Anderlecht.