Het is gebeurd: Standard ziet middenvelder naar SK Beveren vertrekken

Een jaar voor het einde van zijn contract, verlaat Noah Mawete Standard transfervrij. De jonge Congolese defensieve middenvelder tekent bij SK Beveren, in de Challenger Pro League.

Tijdens het seizoen 2023-2024, ondanks de degradatie van SL16 FC naar Eerste Nationale, was Noah Mawete een van de weinige lichtpunten van het team. Samen met Hakim Sahabo vormde hij een solide duo voor de verdediging en werd zelfs uitgenodigd voor de winterstage van de A-kern, waar hij een deel van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Borussia Dortmund speelde.

De afgelopen maanden werd de 19-jarige Congolese middenvelder uitgeleend aan Lierse, in de Challenge Pro League. Daar heeft hij maturiteit opgedaan, zelfs spelend als linksback, zonder zijn plek als basisspeler te verliezen.

Terug in Luik met nog een jaar te gaan op zijn contract, paste Noah Mawete echter niet in de plannen van het eerste elftal. Hij staat op het punt om een hoofdstuk af te sluiten bij een club waar hij op 13-jarige leeftijd bij kwam.

Noah Mawete gaat naar Beveren

Zijn overtuigende uitleenbeurt is niet onopgemerkt gebleven. Daring Brussels, FC Dordrecht (5e in de Nederlandse tweede divisie) en Rodez (14e in Ligue 2) toonden interesse. Maar uiteindelijk zal hij neerstrijken bij SK Beveren.

Volgens onze informatie is er maandag een overeenkomst bereikt tussen alle partijen voor een contract van drie seizoenen. Noah Mawete zal deze week officieel worden voorgesteld door de club uit de Challenge Pro League. Standard, met nog twaalf maanden op zijn contract, heeft ingestemd met zijn vrijgave zonder vergoeding.