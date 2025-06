OFFICIEEL: Hervé Koffi (ex-Charleroi) zet nieuwe stap in de Franse Ligue 1

Door zijn gebrek aan speeltijd bij RC Lens, zal Hervé Koffi komend seizoen op huurbasis uitkomen voor Angers. De voormalige doelman van Charleroi zal er op zoek gaan naar speelminuten, iets waar hij bij Lens weinig zicht op had.

Hij was tweede en later ook derde doelman bij RC Lens, door de de komst van een andere oude bekende uit de Jupiler Pro League in de persoon van Mathew Ryan, en zo speelde Hervé Koffi praktisch niet in de Ligue 1 vorig seizoen.

De voormalige doelman van Sporting Charleroi heeft dit seizoen aan slechts zes wedstrijden deelgenomen, waaronder de 5e ronde van de Coupe de France die hij verloor na strafschoppen tegen PSG. Hij moest zelfs een aantal keer opdraven met de B-ploeg in de lagere reeksen.

Doordat hij op een zijspoor was terechtgekomen, bekeken zowel de club als de speler de opties voor volgend seizoen. Er werd daarom besloten om hem uit te lenen. Koffi staat nog onder contract tot 2028 en werd vorige zomer voor 2,5 miljoen euro door Lens aangeworven.

Hervé Koffi uitgeleend aan Angers

Ondertussen is de deal officieel: Hervé Koffi wordt uitgeleend aan SCO Angers, dat vorig seizoen 14e eindigde in de Ligue 1, tot 30 juni. Een mooie kans voor de international (60 caps) om zich opnieuw te tonen in de Franse competitie.

Na zijn vertrek uit Burkina Faso was Koffi van Ivoorkust naar Lille gegaan. Vervolgens werd hij uitgeleend aan Portugal en een jaar later aan Moeskroen. Het was op die manier dat hij opviel in de Pro League, en dat Charleroi in 2021 500.000 euro betaalde om hem aan te trekken.