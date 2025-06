Sebastiaan Bornauw heeft nieuwe uitdaging beet, met als doel terug te keren bij de Rode Duivels

Op zoek naar meer speeltijd, zal Sebastiaan Bornauw Wolfsburg verlaten met nog een jaar te gaan op zijn contract. De centrale verdediger zal naar Leeds United trekken, dat is gepromoveerd naar de Premier League.

Aan het begin van het seizoen speelde Sebastiaan Bornauw een belangrijke rol bij Wolfsburg, waar hij benoemd werd tot vice-aanvoerder en zich vestigde als een onbetwiste basisspeler. Maar een reeks blessures, gecombineerd met een vormdip, hebben hem geleidelijk aan uit de basiself gehaald, waardoor zijn speeltijd beperkt bleef tot slechts 15 officiële wedstrijden in het hele seizoen.

Deze terugval heeft ook zijn positie bij de Rode Duivels verzwakt: opnieuw werd hij niet opgeroepen door Rudi Garcia voor de laatste selectie. In deze context leek een vertrek deze zomer onvermijdelijk, met nog één jaar te gaan op zijn contract.

Als Bornauw hoopte op een transfer naar de Premier League, was het Hoffenheim dat als eerste club interesse toonde. Wolfsburg was bereid om zijn vertrek te vergemakkelijken, zelfs voor een bescheiden bedrag, maar wilde niet per se een directe concurrent in de Bundesliga versterken.

Sebastiaan Bornauw zal naar Leeds trekken

De oplossing kwam uiteindelijk uit Engeland. Leeds United, net gepromoveerd naar de Premier League na het winnen van de Championship, heeft een bod uitgebracht dat unaniem werd goedgekeurd. Volgens Graham Smyth, een journalist die Leeds United volgt voor de Yorkshire Evening Post, is de overeenkomst al gesloten.

Sebastiaan Bornauw zal maandag zijn medische keuring ondergaan bij Leeds, voordat hij een contract van vier jaar ondertekent. De transfersom wordt geschat op zes miljoen euro. Zal dit hem weer in de plannen van Rudi Garcia brengen voor het WK?

