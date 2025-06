Standard-talent neemt afscheid van de supporters: "Alleen de goede momenten onthouden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noah Mawete zal Standard verlaten voor SK Beveren. De 19-jarige speler heeft zich tot de supporters van de Rouches gericht via zijn sociale media.

Het nieuws zal deze week door beide clubs worden bevestigd: Noah Mawete verlaat Standard. De defensieve middenvelder, die op 13-jarige leeftijd aan de Maas aankwam, heeft ups en downs gekend met de Rouches.

Vorig seizoen werd Mawete uitgeleend aan Lierse en leverde hij enkele prima prestaties, zowel op zijn positie als nummer 6 als op de linkerflank. Toch was er voor hem geen plaats in de A-kern van Mircea Rednic voor komend seizoen.

Het afscheidsbericht van Noah Mawete aan de Standard-supporters

Begeerd door Daring Brussels, Dordrecht en Rodez, kiest de 19-jarige speler uiteindelijk voor SK Beveren, in de Challenger Pro League. Hij richtte zich tot de Standard-supporters via zijn sociale media.

"Na acht jaar bij Standard Luik is het tijd voor mij om mijn dankbaarheid uit te drukken. Ik wil elke coach, elk medewerker van de club en al mijn teamgenoten bedanken voor het begeleiden gedurende deze mooie jaren van leren en ontwikkelen."

"Er waren ups en downs, maar ik zal altijd dankbaar blijven voor alles wat de club mij heeft gebracht. Ik kies ervoor om alleen de goede herinneringen te onthouden die ik met jullie allemaal deelde. Een enorme dank aan de supporters, die nooit zijn gestopt met het tonen van hun liefde en steun. Ik zal jullie mijn hele leven dankbaar zijn. Het is tijd voor mij om een nieuw pad in te slaan. Dit is dus geen vaarwel, maar gewoon een tot ziens..."