Done deal: Anderlecht doet prachtige zaak en stelt nieuwe aanwinst voor: "Leiderschap en grinta"

Het hing al een tijdje in de pijplijn en nu is het ook zover: RSC Anderlecht heeft Enric Llansana van Go Ahead Eagles beet. Hij komt voor een absolute spotprijs naar het Lotto Park en tekende een contract voor vier seizoenen.

Zoals geweten doet RSC Anderlecht een prima zaak aan Llansana. Door een clausule in zijn contracht kost hij amper één miljoen euro, terwijl zijn marktwaarde een pak hoger ligt.

Llansana is een verdedigende middenvelder die overkomt van de Nederlandse bekerwinnaar Go Ahead Eagles. "Hij zette zijn eerste voetbalstapjes bij VPV Purmersteijn maar werd als snel opgemerkt door AFC Ajax. Zij haalden Enric in 2012 naar Amsterdam waar hij alle jeugdreeksen doorliep tot en met Jong Ajax."

Welcome to BX, @enricllansana. ★★★



▹ More info in the app. pic.twitter.com/2t8spqDziI — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 1, 2025

"Llansana speelde 61 wedstrijden voor Jong Ajax en maakte ook deel uit van alle jeugdselecties van Jong Oranje tot en met de U19. In 2022 stapte Llansana over naar Go Ahead Eagles en maakte zijn debuut in de Eredivisie."

Stevige aanwinst

"Enric droeg in 92 wedstrijden het shirt van Go Ahead Eagles met als hoogtepunt de bekerwinst dit seizoen. Llansana is geboren in Spanje en heeft naast de Nederlandse ook de Spaanse nationaliteit", aldus Anderlecht in een persboodschap.

Sports Director Olivier Renard is opgetogen met de nieuwe aanwinst: "Enric Llansana is een moderne middenvelder die naast goed kan voetballen ook sterk is in de balrecuperatie. Hij brengt ook leiderschap en grinta met zich mee. Llansana was afgelopen seizoen één van de revelaties in de Eredivisie met de bekerwinst als orgelpunt op zijn seizoen.”