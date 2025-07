Anderlecht zal vloeken: Union SG gaat zwaar cashen op Noah Sadiki die toptransfer naar Engeland versiert

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noah Sadiki staat op het punt om Union Saint-Gilloise te verlaten. De middenvelder zal naar Sunderland vertrekken.

Union Saint-Gilloise zal niet al zijn beste spelers behouden deze zomer. Na het vertrek van Koki Machida naar Hoffenheim, staat Noah Sadiki op het punt om zijn koffers te pakken. Dat meldt de Belgische transferexpert Sacha Tavolieri.

De speler is goed op weg om naar Sunderland te trekken. Er is een overeenkomst van 17 miljoen euro gesloten tussen de Brusselse club en het Engelse team.

De Congolese international heeft een contract aangeboden gekregen voor 5 jaar. De medische tests zullen woensdagmiddag plaatsvinden voordat de transfer officieel wordt bevestigd.

Deze transfer zal de voormalige Anderlecht-speler helpen een echte stap voorwaarts te zetten in zijn carrière. Sunderland, net gepromoveerd, zal volgend seizoen in de Premier League spelen.

Twee Belgische spelers zijn al actief bij de club. De twee broers Ogunsuyi (Trey Samuel-Ogunsuyi en Liam Ogunsuyi) spelen in de jeugdteams. De jongste, Trey, heeft al eens zijn opwachting gemaakt in het eerste elftal. Hij zat al twaalf keer op de bank en deed een keer mee in de FA Cup vorig seizoen.