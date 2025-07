Voormalige technisch directeur van de Belgische voetbalbond ziet buitenlands avontuur ten einde lopen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na zes jaar loopt het avontuur van Chris Van Puyvelde bij de Marokkaanse voetbalbond ten einde. Zijn huidige overeenkomst loopt nog tot eind augustus, maar zal niet verlengd worden.

Chris Van Puyvelde verliet in 2018 de Belgische voetbalbond om aan de slag te gaan bij de Chinese voetbalfederatie. In de zomer van 2022 koos hij opnieuw voor een nieuw avontuur, dit keer bij het nationale elftal van Marokko.

Enkele maanden na zijn aanstelling behaalde Van Puyvelde met Marokko een vierde plaats op het Wereldkampioenschap in Qatar. Dat was de beste prestatie aller tijden van een Afrikaans elftal op de Wereldbeker.

Maar toch ziet Van Puyvelde zijn bestaande overeenkomst niet verlengd worden. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Onze landgenoot ligt er nog tot 31 augustus onder contract, maar ziet daarna zijn Marokkaans avontuur ten einde komen.

Voor zijn avonturen in China en Marokko was de ondertussen 65-jarige Van Puyvelde onder andere assistent bij Lokeren en Club Brugge. In 2013 maakte hij de overstap naar de Belgische voetbalbond.

De voorbije maanden en jaren heeft Van Puyvelde als technisch directeur van Marokko heel wat jongens met de dubbele nationaliteit doen kiezen voor het Afrikaanse land (in zoverre dat die jongens die keuze niet al voor zichzelf hadden gemaakt). Zo kozen onder meer Chemsdine Talbi, Zakaria El Ouahdi en Bilal El Khannous voor de Marokkanen.