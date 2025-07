Dit is hoe Eden Hazard een rol speelde in de transfer van Olivier Giroud naar Lille

Eden Hazard zou een kleine rol hebben gespeeld bij de ondertekening van Olivier Giroud bij het Franse Lille. Overtuigd door het project dat werd gepresenteerd door president Olivier Létang, heeft de Franse spits uiteindelijk zijn akkoord gegeven om terug te keren naar Frankrijk.

Na een seizoen in de Verenigde Staten bij Los Angeles FC, is Olivier Giroud teruggekeerd naar Europa, door zich in eigen land bij Lille OSC aan te sluiten. De Franse spits heeft kunnen praten met één van zijn voormalige collega's die de club goed kent voordat hij tekende: Eden Hazard.

"Eden heeft me veel goeds verteld over deze club, en ik heb hem net aan de lijn gehad via FaceTime. Ik heb ook met Mathieu Debuchy gesproken, de peetvader van mijn oudste zoon, en met Benjamin Pavard, die allemaal de kwaliteiten van Lille, van de mensen, de supporters, de stad, de hemel in hebben geprezen, maar ze hoefden me eigenlijk niet te overtuigen," legde de nieuwe Lille-speler uit tijdens een persconferentie.

In een video gepubliceerd door Lille, kunnen we ook een FaceTime-gesprek tussen Eden Hazard en Olivier Giroud zien. De twee spelers waren teamgenoten tijdens het seizoen 2018-2019 bij Chelsea. Ze hebben samen de Europa League gewonnen.

De Rode Duivel zou een kleine rol hebben gespeeld in de komst van de Fransman naar Lille. Er zou een uitwisseling van berichten zijn geweest tussen de twee mannen. Toen het gerucht begon te circuleren, zou Eden Hazard de aanvaller "Girouddddddddd" hebben gestuurd, gevolgd door enkele emoji's. Een manier om zijn vreugde te uiten over een mogelijke transfer van Giroud naar Lille, Hazards ex-club. Volgens voorzitter Olivier Létang zou er vervolgens een FaceTime-gesprek tussen de twee mannen zijn geweest, aldus Sudinfo.

Tijdens het korte gesprek leek Eden Hazard erg blij met de transfer van de aanvaller. Onder de zon en ontspannen zoals gewoonlijk, leek Eden Hazard blij te zijn om met zijn voormalige teamgenoot te praten.