Het gaat hard bij Club Brugge: 'Akkoord voor nieuwe vertrekker gevonden met buitenlandse topclub'

Bij Club Brugge lijkt het erop dat er nog veel transfers gaan volgen deze zomer. Dat kan zowel inkomend als uitgaand zijn. Met Bjorn Meijer staan ze op het punt een nieuwe pion te gaan kwijtspelen.

Na het vertrek van Casper Nielsen staat de volgende uitgaande transfer al voor de deur bij Club Brugge. Het zou zeer binnenkort afscheid kunnen gaan nemen van linksback Bjorn Meijer.

Deal met Feyenoord gemaakt

Er was de voorbije dagen al heel wat sprake over een mogelijke overstap naar Feyenoord en ondertussen lijkt het erop dat er een deal in de maak is. Of zelfs al gemaakt is, want er zou al een overeenkomst zijn.

Volgens 1908 - het medium dat het reilen en zeilen volgt van Feyenoord Rotterdam - zou er alvast een deal zijn tussen Meijer en Feyenoord. De Nederlander zou er een contract voor vier seizoenen kunnen tekenen.

Vervanger nodig?

Club betaalde drie jaar geleden nog zo'n zes miljoen euro voor de linksachter, maar moet door een aflopend contract gaan schakelen voor Meijer. Elke euro die ze nog kunnen recupereren is beter dan hem volgend seizoen gratis te laten gaan.

In de Kuip moet hij de vervanger worden van Quilindschy Hartman, die naar Burnley werd getransfereerd. Club Brugge zal mogelijk moeten schakelen, want als ook De Cuyper nog vertrekt wordt de spoeling achterin dun.