OFFICIEEL: Zulte Waregem heeft vervanger voor Mo Messoudi te pakken

Promovendus Zulte Waregem zit in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Om coach Sven Vandenbroeck bij te staan hebben ze nog een extra assistent in huis gehaald.

Zulte Waregem bereidt zich voor op zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League. Na twee seizoenen afwezigheid ontvangt het op 26 juli KV Mechelen in de eigen Elindus Arena.

Om de technische staf nog wat meer te ondersteunen en klaar te stomen voor het hoogste niveau, haalt de promovendus nog een nieuwe assistent in huis. Daar was een gat ontstaan door het vertrek van Mo Messoudi naar Beerschot.

De keuze is op Mark Luijpers gevallen. Dat heeft Zulte Waregem zelf laten weten via de clubkanalen. Luijpers is een Nederlander van 55 die in Nederland vooral gekend staat als een icoon van Roda JC. Hij speelde er vijftien jaar als speler en was er later ook tweemaal assistent.

Naast zijn periodes bij Roda JC was Luijpers ook actief bij onder meer VVV-Venlo, Top Oss en MVV. Hij was ook kort assistent bij Delhi Dynamos in India. En nu gaat hij dus zijn eerste avontuur aan in ons land.

Bij Zulte Waregem zijn ze heel tevreden met de komst van Luijpers: “We zochten iemand die nauw aansloot bij het profiel van Mo Messoudi. Mark kan zich tactisch uitleven op stilstaande fases, is van grote waarde tijdens trainingen en staat doorgaans dicht bij de spelersgroep. Met hem halen we een topassistent in huis.”