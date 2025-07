Op drie seizoenen tijd van de Challenger Pro League naar de Premier League: Transfer van ex-Beverenspits is rond

Enkele jaren geleden speelde Thierno Barry nog in de Belgische tweede klasse bij SK Beveren. Via omwegen in Zwitserland en Spanje staat nu hij voor een transfer naar de Premier League. De deal zou helemaal rond zijn.

In het seizoen 2022-2023 was Thierno Barry één van de smaakmakers in de Challenger Pro League. De jonge Fransman scoorde bij SK Beveren aan de lopende band en klokte uiteindelijk af op twintig doelpunten. Dat leverde Beveren geen promotie op, maar Barry zelf hield er wel een fraaie transfer aan over. Hij trok naar het Zwitserse Basel. Ook daar wist hij meteen te overtuigen en slaagde hij er opnieuw in twintig goals te scoren. Het afgelopen seizoen speelde Barry voor Villareal in Spanje. Daar scoorde hij elf doelpunten in La Liga en zette zich zo op de radar van heel wat ploegen uit Engeland. Volgens transferwatcher Fabrizio Romano gaat Barry ook effectief de overstap naar de Premier League maken. Volgens hem is Everton helemaal rond met Villareal over de transfer van de 22-jarige spits. De Toffees betalen uiteindelijk zo'n 35 miljoen euro. Niet verkeerd voor een spits die door Beveren transfervrij werd gehaald bij Sochaux. En zo gaat het waanzinnig hard voor Barry. Iets meer dan twee jaar geleden scoorde hij nog zijn laatste doelpunt in de Belgische tweede klasse. Het komende seizoen mag hij zijn kunnen tonen in het nieuwe stadion van Everton, tegen de beste verdedigers van de wereld.