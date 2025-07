Ze zijn echt niet te stoppen: Standard wil van flankaanvaller negende zomeraanwinst maken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het lijkt wel dagelijkse kost te gaan worden. Nadat Standard de voorbije dagen Casper Nielsen en Thomas Henry aankondigde, zitten de Rouches al aan acht zomeraanwinsten. Maar ze lijken niet meteen van plan het daarbij te laten.

Een nieuw tijdperk is duidelijk aangebroken in Luik. Standard heeft niet alleen een andere coach gekregen, Mircea Rednic is Ivan Leko komen vervangen, maar de sportieve bazen hebben ook al een hele lading nieuwe spelers binnengehaald.

Met de aankondiging van Thomas Henry staat de teller nu al op acht zomeraanwinsten. En Standard lijkt niet meteen aan stoppen te denken. Ze zijn al hun opties aan het bekijken wie de negende nieuwe naam zou kunnen worden.

Eén van de namen die ze nadrukkelijk volgen, is Henry Addo. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. De jonge Ghanees speelt op dit moment bij Maccabi Tel Aviv in Israël. Daar was hij tijdens het afgelopen seizoen goed voor drie doelpunten.

Een officieel bod hebben de Rouches nog niet uitgebracht, maar volgens Tavolieri wordt het profiel van de 22-jarige Addo wel intern besproken. De sportieve cel van Standard zou gecharmeerd zijn door de snelle flankspeler.

Met Adnane Abid haalde Standard eerder al een flankaanvaller en ook Tobias Mohr kan daar uit de voeten. Maar toch willen de Luikenaars naar verluidt nog wat extra offensieve slagkracht binnenhalen.