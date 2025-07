Triest nieuws: voormalige doelman van Lokeren en Beveren is overleden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Peter Rufai is overleden op 61-jarige leeftijd. De voormalige doelman van Nigeria speelde in België bij Lokeren en Beveren.

Het Nigeriaanse voetbal rouwt na het overlijden van Peter Rufai op 61-jarige leeftijd. De Nigeriaanse voetbalfederatie bevestigde dit. Als gerespecteerde doelman laat hij het aandenken achter van een geliefde en charismatische speler.

Met Nigeria had Rufai een knappe internationale carrière. Hij droeg het shirt van de Super Eagles maar liefst 65 keer, een indrukwekkend aantal voor die tijd.

Zijn grootste moment was de overwinning van de Afrika Cup in 1994. Deze continentale titel is een onvergetelijke herinnering voor het Nigeriaanse volk. Rufai behoorde tot de gouden generatie.

In België was Rufai geen onbekende. Hij stond tussen 1987 en 1992 onder de lat bij Lokeren. Daarna speelde hij een seizoen bij Beveren. De rest van zijn carrière bracht hij door bij andere Europese clubs.

Hij wordt herinnerd als een leider en een gepassioneerd persoon. Het Afrikaanse voetbal verliest een gerespecteerde persoonlijkheid.