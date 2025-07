Anderlecht of Antwerp? Jonge Belg van Juventus heeft keuze gemaakt en tekent bij deze club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zowel RSC Anderlecht als Royal Antwerp FC toonden de afgelopen maanden interesse in hem, maar het is uiteindelijk een verrassende club uit Turkije dat aan de haal gaat met

RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC toonden de voorbije maanden nadrukkelijke interesse in Joseph Nonge. De 20-jarige middenvelder is opgeleid op Neerpede, maar vertrok in 2021 naar Juventus.

Twee maand geleden kwam hij opnieuw op de radar van paars-wit terecht. Nonge kwam vorig seizoen nog vier keer in actie voor de hoofdmacht van Juventus.

Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende’nin kulübümüze nihai transferi konusunda İtalya Futbol Federasyonu'na tescilli Juventus Football Club ile mutabakata varılmış olup, Futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi’nde sağlık… pic.twitter.com/dsbaz2CS81 — Kocaelispor (@Kocaelispor) July 5, 2025

Ondanks dat hij lange tijd vooral uitkwam voor Juventus Next Gen (het tweede elftal), kreeg hij begin dit jaar zijn kans in het eerste elftal. Daarna besloot De Oude Dame hem uit te gaan lenen.

Avontuur in Turkije

Eerst aan Troyes in de Franse Ligue 2, waar hij echter amper aan de bak kwam. Daarna naar Servette FC in Zwitserland. Ondertussen had ook Antwerp zich geroerd voor de speler met een jeugdopleiding bij paars-wit.

Beide ploegen zijn er nu echter al aan voor de moeite, want Nonge tekende een contract bij het Turkse Kocaelispor. Dat heeft dat Turkse team laten weten via de sociale media.