Beste speler van Senegal op weg naar België? Pro League-club laat oog vallen op Afrikaanse sensatie

Het Afrikaanse voetbal heeft de laatste tijd veel grote talenten aan België geleverd. De beste speler van de Senegalese competitie wordt gevolgd door een club uit de Pro League.

We weten dat Afrikaans voetbal goed gevolgd wordt door Belgische clubs. Het zou dan ook niet verbazingwekkend zijn als een van de spelers die verkozen zijn tot de besten van het Afrikaanse continent gevolgd wordt door onze Pro League clubs.

Volgens Africa Foot komt de beste speler van het Senegalese kampioenschap mogelijk naar België. Dan gaat het om de jonge Issaga Kane (22 jaar). De middenvelder boekte het afgelopen seizoen sucessen bij ASC Jaraaf. Hij wordt gevolgd in de Challenger Pro League.

Meer concreet is het SK Beveren dat geïnteresseerd zou zijn in de speler die opgeleid is bij Galaxy Dakar en in het verleden al eens heeft geproefd van het Europese voetbal. Kane heeft in 2022 bij Granada gespeeld, maar daar geen professioneel contract getekend.

Het seizoen 2024/25 was een succes voor Issaga Kane in de kleuren van ASC Jaraaf. Hij heeft de club uit Dakar geholpen om het Senegalese kampioenschap te winnen en is uitgeroepen tot beste speler van de Ligue 1.

Maar Beveren is niet de enige club die geïnteresseerd is. Volgens Africa Foot zou ook een middenmoter uit de Ligue 1 in de race zijn.