In de winter nog voor bijna 80 miljoen binnengehaald, maar na half jaar is ploegmaat van Cristiano Ronaldo alweer weg

Al Nassr, de club van Cristiano Ronaldo, haalde tijdens de wintermercato de Colombiaanse spits Jhon Durán weg bij Aston Villa. Het betaalde maar liefst 77 miljoen euro voor de spits, die een half jaar later de club alweer verlaten heeft.

Dat de Saudische clubs grof geld betalen voor spelers om ze weg te lokken van de Europese velden, is al lang geen nieuws meer. Toch was het opvallend dat Jhon Durán tijdens de transferperiode in januari Aston Villa verliet voor Al Nassr.

Op dat moment was de Colombiaan in uitstekende doen en leek hij op weg om de nieuwe aanvalsleider van Villa te worden. Maar hij koos er dus voor om bij de ploeg van Cristiano Ronaldo te gaan tekenen. Dat verhaal bleek van korte duur.

Want Durán heeft Al Nassr alweer verlaten. Hij trekt op huurbasis naar het Turkse Fenerbahçe. Dat hebben beide clubs laten weten via hun officiële kanalen. Hij speelde uiteindelijk amper 18 wedstrijden voor Al Nassr, waarin hij 12 keer wist te scoren.

Bij Fenerbahçe zal Durán de kleedkamer delen met onder meer Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) en Fred (ex-Manchester United). Al is de meest spraakmakende figuur die bij de Turkse club rondloopt natuurlijk de coach, José Mourinho.

En zo is het verhaal van Jhon Durán een zoveelste bewijs van hoe snel het kan gaan in het voetbal. Op enkele maanden tijd van de kroonprins der Premier League-spitsen naar een huurtransfer richting Turkije, dat hadden weinigen een jaar geleden durven voorspellen.