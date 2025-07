Gaat dit vuurwerk of miserie geven? Noa Lang wordt ploegmaat van Lukaku en De Bruyne

Noa Lang zet zijn carrière voort in Italië: de flamboyante Nederlandse aanvaller verruilt PSV voor Napoli, waar hij voor vier jaar tekent. Napoli betaalt 28 miljoen euro voor de vleugelaanvaller, die ook een flink salaris van 2,8 miljoen euro netto per jaar opstrijkt.

Voor PSV is het een stevige financiële opsteker, met bovendien een doorverkooppercentage van 10%. De overstap betekent dat Lang straks het veld zal delen met niemand minder dan Romelu Lukaku én Kevin De Bruyne. Met die drie karakters in dezelfde kleedkamer is de kans op vuurwerk groot – zowel op als naast het veld.

Lang staat bekend om zijn uitgesproken persoonlijkheid, bravoure en nietsontziende drang naar aanval. In het verleden zorgde hij soms voor controverse, maar even vaak voor spektakel. In de Serie A komt hij in een totaal andere voetbalcultuur terecht, al is het Napolitaanse temperament hem misschien op het lijf geschreven.

De samenwerking met Lukaku en De Bruyne zou nochtans complementair kunnen zijn. Waar Lukaku voor de kracht en afwerking zorgt en De Bruyne het brein van het elftal is, kan Lang met zijn flair en onvoorspelbaarheid voor het creatieve vuurwerk zorgen op de flanken.

Voor Napoli is deze transfer een duidelijk statement: de club wil opnieuw meestrijden aan de top van Italië én Europa. Het verlengde verblijf van Antonio Conte als trainer versterkt die ambitie alleen maar. Lang past in dat plaatje: jong, ervaren, technisch sterk en hongerig naar succes op het hoogste niveau.

De fans in Napels mogen zich dus opmaken voor een seizoen vol spektakel. Of het ook effectief zal klikken tussen drie van de meest uitgesproken figuren uit de Lage Landen, zal snel blijken. Eén ding is zeker: de Serie A is met Noa Lang opnieuw een kleurrijk personage rijker.