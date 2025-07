'Westerlo wil opnieuw uithalen en zaken doen met ... Internazionale'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KVC Westerlo heeft opnieuw een jonge briljant op het oog. Ze zouden heel graag Yvan Maye losweken bij Internazionale. De laatste jaren hebben De Kemphanen met jonge talenten al mooie dingen laten zien.

Het lichtende voorbeeld hebben ze bij Westerlo dit seizoen geleverd met de uitleenbeurt van Luka Vuskovic van Tottenham. De jonge centrale verdediger groeide uit tot dé held van Westerlo.

In het verleden was er ook nog onder meer Nene Dorgeles van RB Salzburg en Maxim De Cuyper van Club Brugge. Ook zij groeiden bij Westerlo mee naar hun beste vorm en wisten zo stappen te zetten in de ontwikkeling.

Il Koninklijke Voetbal Club Westerlo ha chiesto il giovane 2006 Yvan Maye all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 8, 2025

Mogelijk is Yvan Maye de volgende in het rijtje. De 19-jarige Fransman komt momenteel uit voor de U20 van Internazionale. De centrale verdediger komt uit de jeugd van Paris FC en AS Bondy.

Hoeveel clean sheets haalde Maye?

Vorig seizoen speelde hij 23 wedstrijden. In de Youth League was hij van grote waarde en hielp hij zijn team mee aan een plaats in de kwartfinales, waar het avontuur eindigde tegen Trabzonspor.

In de 23 wedstrijden die hij speelde hielp hij zijn team tot acht keer toe aan een clean sheet. Deze zomer zou hij een nieuwe stap in zijn carrière overwegen om nog meer aan spelen toe te komen en dat liefst bij een ploeg op het hoogste niveau.