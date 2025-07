Een terugkeer naar Standard? "Marc Wilmots trok in mei al naar Spanje om Axel Witsel te overtuigen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard hoopte de voorbije weken en maanden om publiekslieveling Axel Witsel opnieuw naar Sclessin te halen. Voorlopig zijn ze daar nog niet in geslaagd, al nam de sportief directeur nog tijdens het vorige seizoen al contact op met de middenvelder.

De voorbije weken trok Standard een blik aanwinsten open. Adnane Abid, Casper Nielsen en Thomas Henry waren lange tijd targets en werden uiteindelijk ook effectief binnengehaald. En ze zijn niet de enigen, want de Rouches wisten al negen nieuwe spelers binnen te halen.

Axel Witsel is daar geen van. De voormalige speler van Standard is clubloos sinds zijn vertrek bij Atletico Madrid en Standard zou hem graag terughalen naar de club. Maar voorlopig zijn beide partijen nog niet tot een akkoord gekomen.

Toch is sportief directeur Marc Wilmots al geruime tijd bezig met het dossier. Volgens Sudpresse nam Wilmots in mei al een eerste keer contact op met Witsel. Hij trok zelfs naar Spanje om de middenvelder te overtuigen, maar een definitief ja-woord kwam er vooralsnog niet.

En dus besloot Wilmots zijn focus te verleggen op het versterken van de kern zonder Witsel. Daar is hij voorlopig zeker in geslaagd, al is de ondertussen 36-jarige Witsel nog altijd welkom bij Standard.

Witsel schermt ook met interesse uit Spanje en Qatar. De opties die hij daar heeft, zijn financieel een pak interessanter dan wat Standard te bieden heeft. Een keuze van het hart of toch voor de centen, waar trekt Witsel uiteindelijk naartoe? We blijven het volgen de komende weken.