'Club Brugge wil gaan shoppen bij Ajax: bod van 5 miljoen neergelegd'

Carlos Forbs lijkt zijn laatste minuten in het shirt van Ajax gespeeld te hebben. De Portugese vleugelaanvaller is overbodig verklaard in Amsterdam en werd inmiddels verbannen naar kleedkamer 2. Ajax nam hem vorig jaar nog over van Manchester City voor een stevige som van veertien miljoen euro.

De verwachtingen waren hoog, maar Forbs kon zich nooit echt doorzetten. Een uitleenbeurt aan Wolverhampton Wanderers moest hem vorig seizoen op gang helpen, maar ook daar wist hij zich niet in de ploeg te spelen. Zijn terugkeer naar Ajax verliep geruisloos, en een nieuw avontuur dringt zich op. Club Brugge lijkt nu zijn kans te ruiken en bracht volgens waarnemers al een eerste bod uit op de 20-jarige Portugees. Vijf miljoen euro wilde blauw-zwart op tafel leggen, maar dat bleek te weinig voor Ajax. De marktwaarde van Forbs wordt momenteel geschat op zo’n 10,7 miljoen euro. Hoewel het bod geweigerd werd, verwachten bronnen dat Club Brugge snel een verbeterde aanbieding zal doen. De Belgische topclub ziet in Forbs nog steeds het talent waarvoor Manchester City ooit veel vertrouwen had. En voor Forbs zelf is het perspectief op speelminuten welkom. Ondanks een contract tot 2028 ligt zijn toekomst duidelijk niet meer in Amsterdam. De jonge aanvaller beseft dat een frisse start nodig is, en staat volgens ingewijden open voor een overstap naar België. Club Brugge lijkt voorlopig de enige concrete gegadigde. Voor Ajax dreigt een stevige financiële streep door de rekening, tenzij een deal met Brugge alsnog soelaas biedt. Blauw-zwart heeft momenteel echter nog andere katten te geselen in Italië.