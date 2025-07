Union SG hoopt zusterclub en speler te overtuigen: vervanger Anthony Moris is dringend

Union Saint-Gilloise moet op zoek naar een nieuwe nummer één tussen de palen nu Anthony Moris afscheid heeft genomen van de club. De ervaren doelman was jarenlang een vaste waarde bij de Brusselaars, maar besloot dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk.

Voor die zoektocht kijkt Union mogelijk opnieuw naar zusterclub Brighton & Hove Albion. De Engelse club heeft met Carl Rushworth een interessante piste in huis. De 24-jarige keeper werd opgeleid bij Brighton, maar brak er nooit echt door. Hij werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan clubs als Walsall, Swansea en Hull City, en lijkt deze zomer klaar voor een definitieve stap.

Rushworth stond in de belangstelling van Rangers FC en leek ook zelf open te staan voor een overgang naar Schotland. Brighton stak daar echter een stokje voor en zou volgens TalkSPORT niet willen dat hij naar Rangers vertrekt. Dat voedt de geruchten over een mogelijke overstap naar Union, waar hij in principe via de vertrouwde clubstructuren zou kunnen landen.

Toch is er een belangrijke kanttekening. Rushworth zou volgens dezelfde bronnen weinig zin hebben om naar België te verhuizen. Dat maakt een overstap naar Union allerminst vanzelfsprekend, ondanks de nauwe samenwerking tussen beide clubs. Het blijft dus afwachten of een deal alsnog uit de bus komt.

Union zou met Rushworth alvast opnieuw een keeper met potentieel binnenhalen. Brighton leverde de Brusselaars eerder al spelers als Kaoru Mitoma en Simon Adingra, die allemaal een belangrijke rol speelden in het succesverhaal van Union. Rushworth zou in dat rijtje kunnen passen, mocht hij toch overtuigd worden van een stap naar de Jupiler Pro League.

De tijd dringt in elk geval voor Union, dat dit weekend al de Supercup speelt. Een nieuwe doelman vinden die het vertrouwen kan genieten van coach Sébastien Pocognoli is cruciaal om opnieuw een rol van betekenis te kunnen spelen in de Belgische titelstrijd.