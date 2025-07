Stevige woorden bij voorstelling: jeugdproduct Anderlecht zit nu bij Standard en kijkt al uit naar Clasico's

Nayel Mehssatou werd vanmiddag aan de pers voorgesteld door Standard. De nieuwe aanwinst is erg trots om zijn nieuwe kleuren te dragen en blikt ook al vooruit op wat nog gaat komen.

Nayel Mehssatou mag dan wel tot zijn 20e zijn opgeleid bij Anderlecht, hij is blij om te tekenen bij Standard: "Het is een grote club. Ik herinner me dat ik zoveel Clasico's op televisie heb gekeken. Het is een trots dat zo'n club me heeft gerekruteerd. Dit is het meest complete project voor mij op dit punt in mijn carrière", legt hij uit aan La Dernière Heure.

"Ik ben klaar om deze uitdaging aan te gaan, om mijn verantwoordelijkheden te nemen. Ik denk dat ik tegen volgende week op mijn best zal zijn. We werken hard aan automatismen en ik heb het voordeel dat ik al zes maanden heb gespeeld met Marco Ilaimaharitra bij Kortrijk", vervolgde de Chileense international.

Een veelzijdigheid die niet meer bewezen hoeft te worden

Mehssatou kan op de vleugel spelen, maar het is als middenvelder dat Mircea Rednic hem zal gebruiken. De nieuwe aanwinst is verheugd hierover en heeft al indruk gemaakt tegen Bergen: "Ik hou ervan om iets dieper te vertrekken, deel te nemen aan het spel en door te stoten naar de beslissende zone. Ik denk dat deze veelzijdigheid een kracht is. In ieder geval heeft het me als jongere vaak op het veld gebracht en minuten opgeleverd."

De voormalige Neerpede-speler heeft ritme opgedaan bij Kortrijk. Maar hij zag zichzelf daar geen vierde seizoen blijven: "Dat was duidelijk sinds januari. Ik wilde een stap voorwaarts zetten. Het is natuurlijk jammer en teleurstellend om te vertrekken na een degradatie, maar ik heb nooit gas teruggenomen. Ik wil Kortrijk bedanken dat ze hun vertrouwen in mij hebben gehouden. Dat gebeurt niet overal met spelers wiens contract afloopt."

Hij weet wat hij aan de Kerels verschuldigd is: "Ik zag mezelf niet vertrekken na het eerste seizoen. Na het tweede was er interesse, maar geen akkoord. Uiteindelijk heb ik een derde seizoen gespeeld, de meest succesvolle op persoonlijk vlak. Ik zal altijd dankbaar zijn jegens Kortrijk, dat me heeft laten kennismaken met de Jupiler Pro League."