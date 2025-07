Zoon van Rode Duivel en legende Club Brugge spreekt over moeilijk jaar bij Deinze én Roeselare

Hoe zou het nog zijn met Alessio Staelens? De zoon van Lorenzo Staelens heeft een nieuwe ploeg voor het nieuwe seizoen en trekt naar Mandel United. Zo komt er een nieuw begin na een lastig seizoen.

Alessio Staelens was vorig seizoen nog een sterkhouder bij KMSK Deinze, maar dat team ging in het najaar plots failliet. En dus moest de West-Vlaming op zoek naar een nieuwe ploeg.

Staelens naar Mandel United

Die vond hij in de winter met Roeselare, maar bij dat team vertrekt hij ook alweer na enkele maanden om aan de slag te gaan bij Mandel United in de Tweede Amateurklasse.

Dat team is een outsider voor promotie naar de Eerste Amateurklasse, ook al werd Roeselare vorig seizoen kampioen waardoor zij al op dat niveau zullen spelen in de volgende jaargang. Staelens wilde echter liever om de knikkers spelen een reeksje lager.

Er is veel gebeurd bij Roeselare

Zijn periode bij Roeselare was niet meteen een groot succes. Zelf wilde hij daar in Het Nieuwsblad niet al te veel meer over zeggen, al is niets zeggen soms ook veelzeggend.

”Er is veel gebeurd, maar het heeft geen zin om daar nog in detail op in te gaan. Het was geen verkeerde keuze, maar ik had voor ik tekende meer in gesprek moeten gaan en de plannen beter moeten aftoetsen.“