Karel Geraerts onderuit tegen David Hubert: OH Leuven wint van Stade de Reims

OH Leuven heeft zijn tweede oefenduel van het weekend gewonnen. De Leuvenaars klopten het Stade Reims van Karel Geraerts met 0-1.

OH Leuven speelde dit weekend twee oefenmatchen. Eerst werd er op zaterdag met 2-1 gewonnen van Seraing. Op zondag keken de troepen van David Hubert Stade de Reims in de ogen.

Hubert zette Takuma Ominami in zijn basis, terwijl Mathieu Maertens kapitein van dienst was. Om 11u00 ging de match van start.

Reims startte sterk, maar kreeg al snel te maken met goede pressing van OH Leuven, wat het moeilijk maakte voor de Fransen. Reims kreeg enkele mooie kansen, met een bal op de lat rond het halfuur.

In minuut 40 was het bijna raak voor OH Leuven. Met een 0-0 tussenstand gingen ze de rust in. Kort nadat de tweede helft op gang werd getrapt, kwamen de Leuvenaars op voorsprong.

Siebe Schrijvers zette een strafschop om. OHL bleef aandringen, maar doelpunten bleven uit. De JPL-club won dus met 0-1 van Stade de Reims, waar Karel Geraerts momenteel coach is.