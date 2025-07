'Management van Jashari neemt belangrijke stap om Club Brugge nog wat meer tegen de muur te drukken'

AC Milan wil 32 miljoen én bonussen geven voor Ardon Jashari, maar Club Brugge van zijn kant weigert voorlopig die deal te ondertekenen. Zij eisen minstens veertig miljoen euro voor de Zwitser.

Ondanks veelvuldige pogingen is er nog geen akkoord tussen beide clubs en steeds meer lijkt het erop dat er ook nooit een akkoord gaat gevonden worden. Club Brugge denkt nog steeds dat andere clubs wel zullen opdagen met een bedrag van 40 miljoen euro.

Ondertussen rekent Nicky Hayen al niet meer op de Zwitser, die afgelopen seizoen nog werd uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar door zijn collega's in de Jupiler Pro League.

🚨 Excl. - #ACMilan’s sporting director (Igli Tare) has met today at Casa #Milan the agents of Ardon #Jashari, who wants to join Rossoneri and has a total agreement with Milan for a contract until 2030 (€2,4M/year). #transfers