Nicky Hayen hakt knoop door over Ardon Jashari en andere speler die op vertrekken staat: dit is de Supercup-selectie

Een grote verrassing is het niet, maar toch: Ardon Jashari maakt geen deel uit van de selectie van Club Brugge voor de Supercup van België tegen Union SG. Bjorn Meijer, die naar verluidt dicht bij Feyenoord staat, is er wél gewoon bij.

De Belgische voetbalseizoen 2025-2026 begint al deze zondag, met de Supercup van België (nu de Volkswagen Supercup genoemd vanwege de nieuwe samenwerking tussen het automerk en de Pro League), tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge.

Dit vindt plaats 49 dagen voor het einde van de transferperiode op 6 september. Beide teams zijn net uit de voorbereiding gekomen en zijn nog in volle opbouw, met recent afgeronde of lopende transfers. Dit geldt met name voor Club Brugge, met betrekking tot Ardon Jashari.

Bjorn Meijer wél in de selectie

De Zwitserse middenvelder wil AC Milan vervoegen, dat hem al enkele weken probeert te rekruteren. AC Milan wil hun bod van 32 miljoen euro plus bonussen niet overschrijden, wat niet genoeg is voor de Bruggelingen.

Jashari was deze week afwezig bij de groepsfoto en wordt hij niet langer als deel van de kern beschouwd door coach Nicky Hayen, die al bezig is met het samenstellen van het toekomstige team zonder hem. Daarom zit hij niet in de selectie die Club Brugge deze zaterdag heeft gepubliceerd.

Ondanks eerdere geruchten over een vertrek naar Feyenoord, maakt Bjorn Meijer wél deel uit van de groep. Dit geldt ook voor Joel Ordonez en Raphael Onyedika, die ook worden begeerd. Union Saint-Gilloise heeft haar selectie voor de wedstrijd nog niet bekendgemaakt.

De selectie van Club Brugge voor de Supercup:



- Keepers: Simon Mignolet, Nordin Jackers, Dani van den Heuvel.

- Verdedigers: Brandon Mechele, Joel Ordonez, Samuel Gomez, Zaid Romero, Jorne Spileers, Bjorn Meijer, Joaquin Seys.

- Middenvelders: Lynnt Audoor, Shandre Campbell, Ludovit Reis, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen.

- Aanvallers: Michal Skoras, Cissé Sandra, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi, Romeo Vermant, Kaye Furo.