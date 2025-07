Noa Lang is nog niet veranderd sinds Club Brugge: "Voor mij komen mensen naar het stadion"

Napoli zet zijn XXL-mercato voort, vooral op aanvallend vlak. Na Kevin De Bruyne heeft de Italiaanse club Noa Lang officieel aan de pers gepresenteerd op deze zondag.

24 uur na Kevin De Bruyne, is het Noa Lang die aan de pers werd voorgesteld. De Nederlandse vleugelspeler maakt deel uit van de XXL-mercato van de club uit Zuid-Italië, vastbesloten om zich tussen de Europese voetbalzwaargewichten te vestigen.

En het minste wat we kunnen zeggen, is dat de voormalige speler van Club Brugge niet is veranderd. Zijn eigenwaarde blijft ongerept. "Verwacht veel dribbels, assists en doelpunten van mijn kant. Ik ben een speler die mensen naar het stadion lokt. Als ik de bal niet heb, blijven mensen zitten. Maar zodra ik de bal heb, staan ze op om me beter te zien. Dat is een goede speler zijn", zei hij volgens Tuttosport.

Noa Lang wilde uit zijn comfortzone stappen

Niet altijd erkend voor zijn toewijding op training, zal de 26-jarige Nederlandse international toch moeten aanpassen. "Het eerste woord dat ik in het Italiaans heb geleerd, is stanco (moe). De trainingen zijn hier erg zwaar. In Nederland werd alles met de bal gedaan. Hier is er veel loopwerk, maar ik denk dat het me goed zal doen. Ik was in mijn comfortzone bij PSV, het was tijd om eruit te stappen. Ik wil de beste speler mogelijk worden."

Lang werd ook gevraagd naar zijn muzikale carrière, hij heeft al enkele rapnummers opgenomen in zijn vrije tijd. "Ik heb in Nederland muziek gemaakt, maar ik moet eerst aan het bestuur vragen of ik hier kan doorgaan. Dan zou ik een nummer in het Italiaans kunnen componeren."

Onder de veeleisende leiding van Antonio Conte zal Noa Lang de verwachte discipline moeten tonen. Maar als zijn creatieve gekte goed samengaat met de kwaliteiten van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, zou Napoli kunnen beschikken over een even spectaculair als onvoorspelbaar trio.