🎥 Geloof in promotie (met Vadis Odjidja én Aster Nzeyimana) is groot: "Promotie, kampioen? Met die woorden: ja!"

Vorig jaar was een absoluut overgangsseizoen voor Eendracht Aalst Lede in de Derde Amateurklasse van het voetbal. Dit seizoen willen ze er wél staan en volop gaan voor de promotie om terug te komen waar ze thuishoren: hoger in het nationale voetbal.

Eendracht Aalst heeft moeilijke jaren achter de rug, maar vond met Jong Lede een partner om alsnog verder te gaan. Als Eendracht Aalst Lede willen ze dit seizoen opnieuw gaan promoveren naar de Tweede Amateurklasse.

Met vallen en opstaan

De eerste training op maandagochtend op de Zandberg in Aalst - voor zo'n vijftig supporters - deed alvast goede dingen vermoeden. De ambities van de club zijn dan ook zeer duidelijk.

"Het was met vallen en opstaan, maar we hebben er in het tussenseizoen alles aan gedaan hebben om opnieuw stappen te zetten. We rekenen op jullie en jullie op ons", aldus co-voorzitter Guy Valckenier bij TV Oost.

Klaar voor promotie

"We geloven er in. Ik zie dat er vrij veel mensen aanwezig zijn op deze eerste training. Dat geeft een zeer goed gevoel en veel ondersteuning." Heel wat spelers zijn ondertussen teruggekomen naar de club.

Ook Bob Straetman is bijvoorbeeld terug. Hij heeft een verleden bij Lierse en Lokeren onder meer. "Ik heb geen seconde getwijfeld om naar hier te komen. Er zit veel goesting in de ploeg. De vijf beste ploegen van vorig seizoen zijn eruit, dus we mogen de top ambiëren. Promotie, kampioen? Met die woorden: ja." Ook Vadis Odjidja tekende onlangs voor Eendracht Aalst / Lede.