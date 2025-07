Na Dender, Leuven en Mechelen nu verrassende nieuwe Belgische profclub voor wereldreiziger Soladio

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jordy Soladio heeft al heel wat watertjes weten te doorzwemmen in zijn carrière. Nu gaat hij daar in de Belgische tweede klasse een nieuw avontuur aan toevoegen. Soladio heeft namelijk een contract getekend bij Francs Borains.

Jordy Soladio heeft een contract voor twee jaar getekend met een optie op een derde. Dat laat Francs Borains zelf weten via hun webstek. Hij komt zo terug naar België na een avontuur in het buitenland.

De solide spits van 1,85 meter, opgeleid bij KV Mechelen en OHL, heeft ervaring opgedaan in binnen- en buitenland. Na zijn debuut bij de A-selectie van in eerste nationale bij Dessel Sport, begon hij naam te maken in Luxemburg (Titus Pétange en Victoria Rosport), waar hij de topscorerslijst aanvoerde (48 wedstrijden, 32 doelpunten en 7 assists).

Na periodes bij Liepaja (Letland), waar hij 4 Europese wedstrijden speelde, en SLNA FC (Vietnam), keerde "Solly" terug naar België. Bij Dender speelde hij 23 wedstrijden in de Challenger Pro League (960 minuten, 4 doelpunten en 2 assists) en 13 in de Division 1A (403 minuten, 1 doelpunt).

Een echte spits

Afgelopen januari werd hij de grootste vertrekkende transfer van de club ooit toen hij vertrok naar Maccabi Petah Tikva (Israël).

Laurent D'Affnay is tevreden met de komst van Soladio: "Jordy is een echte spits. Hij kent de competitie door en door. Hij maakte deel uit van het Dender-team dat promoveerde, en deze ervaring zal de selectie ten goede komen."