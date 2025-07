Wie pakt de titel, wie haalt play-off 1 en wie degradeert? Voorspel hier de eindstand!

Vanaf vrijdag begint de competitie in de Jupiler Pro League. En dus is het de hoogste tijd om te gaan voorspellen wie volgens jou de top zal halen!

Daarom stellen we jullie - de lezers - nu de vraag om het eindklassement van de Jupiler Pro League te voorspellen.

Wie wordt kampioen? Wie haalt play-off 1? Wie gaat degraderen? U kan alle ploegen HIER volgens jouw volgorde selecteren.

Na het opslaan van jouw voorspelling, kun je deze via de knop 'Deel in Kantine' kopiëren en vervolgens plakken in de reacties.

Uiteraard kan er nog veel veranderen zolang de transfermarkt open is. Daarom zullen we deze oefening begin september herhalen. Zo kunnen we meteen zien wie volgens jullie het sterkst uit de transferperiode (en de eerste speeldagen) is gekomen.