'Club Brugge gaat concurrentie aan met Bayern en Manchester United voor topspeler ... van mogelijke tegenstander'

Club Brugge wil zich deze zomer op verschillende plaatsen nog flink gaan versterken. Daarbij komen ze ook uit bij een mogelijke tegenstander in de Champions League - al kan het evengoed de tegenstander van RSC Anderlecht worden.

De komende weken zullen Club Brugge en RSC Anderlecht door de loting in de Europese competities beiden gaan scouten bij Brann Bergen. Toch deden de Bruggelingen dat al eerder.

Gaat Club Brugge shoppen in Noorwegen?

Zij zouden namelijk wel wat zien in de 20-jarige Noorse verdediger Eivind Fauske Helland. Die jonge verdediger staat wel in de belangstelling van heel wat topploegen uit Europa.

Afgelopen zaterdag stuurde FC Bayern scouts naar Oslo om de jonge SK Brann-verdediger Eivind Helland (20) te observeren in de wedstrijd tegen KFUM Oslo.

Manchester United, Rangers en Bayern zijn ook geïnteresseerd in de Noor volgens TeamTalk. En dus moet Club Brugge heel wat concurrentie dulden in de strijd om de jonge verdediger.

Mogelijk dat de prestaties in de Europese competities van belang kunnen zijn in of Helland effectief zal vertrekken bij Brann Bergen. Op dit moment heeft hij volgens Transfermarkt een marktwaarde van 3,5 miljoen euro.