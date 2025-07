Rudi Garcia volgde de Supercup aandachtig: deze spelers maakten indruk op de bondscoach

Hoewel hij discreet was, werd Rudi Garcia wel opgemerkt in de tribunes van het Dudenpark. Onze bondscoach was aanwezig bij de Supercup tussen Union en Club Brugge en haalde daaruit enkele tevredenheden.

De hervatting van het Belgische voetbal betekent dat ook Rudi Garcia zijn bezoeken aan de stadions van de Pro League zal verderzetten. Zoals hij aan DAZN bevestigde, zal hij ook "volgende vrijdag, zaterdag en zondag" aanwezig zijn voor de start van het kampioenschap.

Op dit moment trekt de Fransman lessen uit de Supercup. En dat geeft hem reden tot vreugde: meer dan de helft van de basiselftallen van beide teams (12 op 22) waren Belgisch. Dat geeft hem inspiratie voor zijn toekomstige selecties.

Naast spelers die al bij de Rode Duivels zitten, zoals Hans Vanaken of Brandon Mechele, hebben verschillende spelers van beide teams positieve signalen afgegeven voor de herstart.

De interlandperiode van september in zicht

Hoewel de bondscoach niet wil praten over individuele gevallen, heeft hij toch spontaan het profiel van Joaquin Seys genoemd: "Met het vertrek van Maxim De Cuyper wisten we dat hij zeker zijn vervanger zou zijn." De 20-jarige rechtsback was al de vaste waarde onder Nicky Hayen vorig seizoen, Domenico Tedesco had hem zelfs al in november opgeroepen, maar de jonge Bruggeling moest forfait geven vanwege een blessure en werd vervangen door Kilian Sardella.

Door kort "de kwaliteit van het middenveld van Union" aan te snijden, heeft Garcia ook nog een ander dossier genoemd. Want als we het hebben over het middenveld van Union, is het moeilijk om Charles Vanhoutte te noemen zonder Kamiel Van de Perre te vermelden.

De eerstgenoemde blijft groeien onder leiding van Sébastien Pocognoli, die van hem een veelzijdige middenvelder wil maken. Vanhoutte verraste Club Brugge door overtal te creëren in de 16-meter tot hij tegenover Simon Mignolet stond, die het laatste woord had.

In dezelfde stijl liet Van de Perre ook van zich horen met opnieuw een sterke prestatie om zijn intelligentie op het veld te benadrukken. Zal Garcia blijven innoveren in dit toch zo competitieve gebied, na het oproepen van Nicolas Raskin en Bryan Heynen?

Alessio Castro-Montes zou ook een rol kunnen spelen aan de rechterkant. Maar daarvoor moet eerst de evolutie van zijn situatie ten opzichte van Anan Khalaili in de gaten worden gehouden, die lijkt te zijn voorbestemd voor een geweldig seizoen. Hetzelfde geldt voor Romeo Vermant die concurrentie zal krijgen bij Brugge... nog los van de concurrentie die heerst in het nationale team.