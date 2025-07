Ex-Standard-sterkhouder belandt op 30-jarige leeftijd in de Challenger Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Franse linksachter Nicolas Gavory staat op het punt om terug te keren naar het Belgische voetbal. AS Eupen, uitkomend in de Challenger Pro League, wil hem binnenhalen als versterking op de linkerflank.

Gavory is geen onbekende in België. Tussen 2019 en 2022 speelde hij 96 wedstrijden voor Standard, waar hij uitgroeide tot een betrouwbare basisspeler. Zijn offensieve impulsen en degelijke traptechniek maakten hem geliefd bij het Luikse publiek.

Na zijn periode bij Standard trok Gavory naar Fortuna Düsseldorf in Duitsland. In de 2. Bundesliga kwam hij het voorbije seizoen tot achttien optredens, maar een vaste waarde werd hij er nooit. Een nieuwe uitdaging in België lonkt nu voor de 30-jarige Fransman.

Bij AS Eupen zien ze in Gavory een ervaren pion die de defensie meer stabiliteit moet bieden. De club eindigde vorig seizoen tiende in Eerste Klasse B en wil met gerichte versterkingen een zorgeloos seizoen doormaken.

De komst van Gavory past in die ambitie. Hij brengt niet alleen ervaring uit België en Duitsland mee, maar ook leiderschap dat van pas kan komen in een jonge kern. Bovendien kan hij ook centraal in de verdediging uit de voeten indien nodig.

De transfer lijkt in de afrondende fase te zitten. Als alles rond geraakt, zou Gavory de komende dagen al kunnen aansluiten bij de voorbereiding van Eupen. Een vertrouwd gezicht keert daarmee terug naar het Belgische profvoetbal.