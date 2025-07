Genk moet hopen op misstap van Anderlecht in Europa League (en dan nog wat meeval)

KRC Genk komt maandag te weten tegen wie het uitkomt in de play-offs van de Europa League. Of dat een haalbare kaart wordt, hangt af van de loting én de vraag of Genk als reekshoofd beschouwd wordt. Momenteel lijkt die kans klein.

De UEFA bepaalt de twaalf reekshoofden op basis van de hoogste coëfficiënten, maar nog niet alle clubs zijn bekend omdat de derde voorrondes nog gespeeld moeten worden. Daardoor krijgt Genk wellicht twee mogelijke tegenstanders, die nog onderling moeten uitmaken wie doorgaat. Om alsnog reekshoofd te worden, moet Genk hopen op een reeks verrassingen. Alleen als vijf underdogs stunten, waaronder Häcken tegen Anderlecht, kan Genk stijgen van plaats 15 naar 12 op de ranking en zo een beschermde status krijgen. Concreet moet bijvoorbeeld Larnaca Celje uitschakelen, Banik Ostrava moet winnen van Legia Warschau, Hibernians moet Midtjylland kloppen én Häcken moet dus Anderlecht uitschakelen, klinkt het bij HBvL. Alleen dan krijgt Genk een haalbaardere tegenstander zoals Sigma Olomouc of Samsunspor. Als Genk geen reekshoofd wordt, wacht waarschijnlijk een zware loting. Clubs als Young Boys Bern, PAOK, Braga of Shakthar Donetsk dreigen dan de tegenstrever te worden. Vooral Shakthar is een te mijden ploeg: vier jaar geleden schakelden ze Genk al uit. De play-offs worden afgewerkt op 21 en 28 augustus. Een plek in de Europa League is het doel, anders rest enkel de Conference League. Voor Genk telt elke Europese match dubbel: sportief én om hun coëfficiënt voor toekomstige lotingen op te krikken.