'Viel Renard bijna van zijn stoel? Dit bod op Stroeykens loopt binnen bij Anderlecht'

Fenerbahçe toont interesse in Mario Stroeykens Volgens Turkse media, waaronder Aspor, heeft Fenerbahçe een bod van acht miljoen euro uitgebracht op Mario Stroeykens. De jonge Anderlecht-middenvelder staat al langer in de belangstelling van buitenlandse clubs.

Stroeykens: Anderlechts goudhaantje

Mario Stroeykens geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Anderlecht. De 20-jarige aanvallende middenvelder heeft zich de afgelopen seizoenen stevig in de basis genesteld en wordt gezien als een sleutelspeler voor de toekomst van de club.

Bod van acht miljoen euro

Volgens Aspor zou Fenerbahçe acht miljoen euro veil hebben voor Stroeykens. Anderlecht plakte echter een prijskaartje van twintig miljoen op zijn hoofd, waardoor het Turkse bod voorlopig onvoldoende lijkt om een transfer te realiseren.

Contractuele situatie

Stroeykens zit in zijn laatste contractjaar en weigert voorlopig bij te tekenen. Dat zet Anderlecht onder druk: een vertrek in januari voor een lagere som of zelfs een transfervrije exit in juni 2026 dreigt als er geen akkoord komt. Het bod van Fenerbahçe zou dus alsnog tot onderhandelingen kunnen leiden.

Fenerbahçe’s strategie

De Turkse topclub mikt deze zomer op jonge spelers met groeipotentieel. Stroeykens past perfect in dat profiel: technisch vaardig, tactisch slim en inzetbaar op meerdere posities. Fenerbahçe hoopt hem te laten uitgroeien tot een sterspeler in de Süper Lig.

Wat doet Anderlecht?

Voor Anderlecht is het een delicate situatie. Enerzijds wil de club zijn talenten behouden, anderzijds is er nood aan financiële middelen voor nieuwe versterkingen zoals Bertaccini. Het is afwachten of paars-wit bereid is water bij de wijn te doen.

Transfersoap in de maak

De komende weken zullen cruciaal zijn in het dossier Stroeykens. Als Fenerbahçe zijn bod verhoogt of als Anderlecht toegeeft, kan een deal alsnog tot stand komen. Tot dan blijft de toekomst van Stroeykens onderwerp van speculatie en onderhandelingen.