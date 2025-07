"Er waren contacten met Rudi Garcia": Hij was bijna Rode Duivel en zegt wat er gezegd werd

Rudi Garcia is al volop aan de slag om zijn volgende selectie samen te stellen. Onze coach staat in contact met veel spelers, zelfs degenen die tot nu toe niet zijn opgeroepen.

Drukke scoutingsdagen

Rudi Garcia blijft Belgische stadions afschuimen om nieuwe Belgische spelers te bekijken. De bondscoach was aanwezig bij de Supercup tussen Union en Club Brugge, maar woonde ook wedstrijden bij in de competitie afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag.

Buitenlandse clubs

De Franse coach verwaarloost uiteraard het buitenland niet. Zodra de andere Europese competities weer starten, zal hij andere competities volgen. In Duitsland zal hij waarschijnlijk een oogje houden op Werder Bremen.

Speeltijd

Samuel Mbangula heeft onlangs voor tien miljoen euro getekend bij Werder Bremen, afkomstig van Juventus. Speeltijd krijgen in Duitsland zou hem kunnen helpen om terug te keren in het nationale team, nadat hij voor het laatst was opgeroepen door Domenico Tedesco in november vorig jaar.

Nog geen Rode Duivel

Maar Werder heeft ook Senne Lynen in zijn team. De voormalige speler van Union Saint-Gilloise voelt zich goed in Bremen, waar hij onlangs zijn contract heeft verlengd. Een betrouwbare kracht in de Bundesliga, die nog niet heeft mogen proeven van een eerste selectie. Maar dat zou snel kunnen veranderen.

Gesprek met bondscoach

De 26-jarige middenvelder onthulde aan Het Nieuwsblad dat hij recent met Rudi Garcia heeft gesproken. “Op het einde van vorig seizoen heb ik contact gehad met de bondscoach”, aldus Lynen. “Garcia zei dat ik er net niet bij was, omdat er geen andere speler geblesseerd was, zoals eerder werd aangenomen. Maar het contact is er wel.” Een eerste oproeping zou een mooie beloning zijn na al het stille werk de afgelopen seizoenen.