OFFICIEEL Na passages bij Anderlecht en Genk: "Een heel bewuste keuze gemaakt"

Lommel SK heeft het contract van doelman Matthias Pieklak opengebroken en verlengd tot 2029. De jonge Limburger blijft zo nog langer verbonden aan de club waar hij zijn jeugdopleiding begon en vorig seizoen zijn doorbraak kende.

Vertrouwde grond voor Pieklak

Pieklak keerde in 2024 terug naar Lommel SK, waar hij tussen 2015 en 2017 al actief was in de jeugd. Na passages bij Anderlecht en Genk koos hij bewust voor een terugkeer naar het Soevereinstadion. Die keuze blijkt nu een schot in de roos.

Doorbraakseizoen in 2024-2025

Afgelopen seizoen stond Pieklak achttien keer onder de lat en hield hij vijf keer de nul. Zijn prestaties leverden hem ook interlands op bij België U19. De club zag zijn ontwikkeling en besloot het contract, dat liep tot 2027, met twee jaar te verlengen.

Reactie van Pieklak

“Ik heb er vorig jaar bewust voor gekozen om terug te keren naar Lommel,” zegt Pieklak. “Ondanks een moeilijk sportief jaar heb ik genoten van het spelen voor deze club. Het was dan ook geen moeilijke beslissing om mijn contract te verlengen.”

Visie van de club

Sportief directeur Jeffrey van As is tevreden: “Matthias heeft zich sterk ontwikkeld en past perfect binnen onze visie. We zijn blij dat hij langer bij ons blijft en kijken uit naar zijn verdere groei binnen Lommel SK.”

Toekomstperspectief

Met deze verlenging bevestigt Lommel zijn vertrouwen in Pieklak als toekomstig boegbeeld. De club bouwt verder aan een kern met jonge talenten, en Pieklak lijkt daarin een centrale rol te gaan spelen. De contractverlenging zorgt voor stabiliteit op de doelmanpositie.