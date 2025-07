Transferbom? Amuzu kan Anderlecht verrassen

De aanpassing van Francis Amuzu bij Gremio Porto Alegre is niet verlopen zoals verwacht. De vleugelspeler die in januari overkwam van RSC Anderlecht, zou al dicht bij een vertrek staan.

Het was waarschijnlijk een van de meest verrassende transfers van de winterse transferperiode: Francis Amuzu (25 jaar), die de laatste jaren regelmatig gelinkt werd aan een vertrek, verliet RSC Anderlecht... voor de Braziliaanse eerste divisie. Hij trok naar Gremio Porto Alegre, een historische club in Brazilië, waar hij tekende voor 1,2 miljoen euro.

Maar 6 maanden later is de balans mager. Amuzu speelde slechts 19 wedstrijden voor de club, met slechts één doelpunt en één assist. Er wordt zelfs gezegd dat zijn persoonlijke aanpassing niet goed verloopt, volgens de clubvolger Jeremias Wernek. Amuzu zou geen Portugees hebben geleerd en moeite hebben om zich te integreren.

De infrastructuur en maatregelen die de club heeft genomen, zouden Amuzu niet hebben geholpen om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving, en de Belg werd ook achtervolgd door zijn blessureverleden: hij miste verschillende wedstrijden vanwege spierproblemen en zou behoorlijk geïsoleerd zijn geweest tijdens die periode.

Francis Amuzu terug naar Anderlecht?

Kortom: een vertrek lijkt zich af te tekenen. De krant Bola VIP meldt informatie van verschillende Gremio-watchers. Volgens een van hen, Fabio Vargas, hebben twee clubs geïnformeerd. Een van hen is Al-Riyadh, een club uit de hoofdstad van Saoedi-Arabië.

Opvallend genoeg beweert Vargas dat ook RSC Anderlecht informatie heeft ingewonnen over een mogelijke terugkeer van Francis Amuzu naar Brussel. Gezien de aanvallende versterkingen die zijn gekomen sinds het vertrek van "Ciske" (vooral Bertaccini, die ook op de linkervleugel kan spelen), zou dat vrij verrassend zijn, maar niet onmogelijk.

De aanpassing zou voor Amuzu geen probleem zijn, aangezien hij een van de weinige vleugelspelers was die gevaar bracht vóór zijn vertrek - en het zou de Sporting niet veel kosten. Het is echter twijfelachtig of het dossier momenteel serieus wordt overwogen in Neerpede. Maar als Francis Amuzu, die erg geliefd is bij de club, een hint zou geven aan het bestuur, zou deze zeker niet genegeerd worden.