Vijf goals in de voorbereiding: Zulte Waregem haalt vlotscorende, "moderne spits" in huis

Zulte Waregem heeft er opnieuw een speler bij. De jonge tester Emeka Anachunam heeft een contract voor één seizoen getekend op huurbasis. Essevee heeft ook een aankoopoptie weten te bedingen.

"Emeka Anachunam (18) blijft bij Zulte Waregem. De Nigeriaanse aanvaller doorliep een succesvolle testperiode en wist de sportieve staf te overtuigen."

"Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Inspire Sport’s Academy. Essevee bedong ook een aankoopoptie", opent Zulte Waregem op de webstek een bericht over een jonge nieuwe speler.

Na een succesvolle testperiode vervoegt Emeka dit seizoen onze Boeren.



Welkom, Emeka!



"Anachunam komt uit de Inspire Sport’s Academy en arriveerde midden juni in Waregem. Hij trainde sindsdien mee met het eerste elftal. Tijdens de oefenwedstrijden maakte Emeka veel speelminuten en toonde hij zijn kwaliteiten met enkele knappe doelpunten. De Nigeriaan wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, met aankoopoptie."

Moderne spits

"Emeka is een moderne spits met een profiel dat bij veel clubs gegeerd is,” aldus de sportieve cel. “Hij is nog jong en zal tijd nodig hebben om zich aan te passen aan onze competitie, maar we geloven dat Essevee de ideale omgeving is om zijn potentieel verder te ontwikkelen."

Emeka scoorde vier keer tegen PSV 1820 in een 8-0 overwinning. Hij scoorde ook een doelpunt tegen AEK Athene en lijkt nu klaar om ook in de Challenger Pro League te schitteren.