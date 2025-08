Jelle Vossen is doodeerlijk en reageert ook op interesse van ... Westerlo

Jelle Vossen is zijn seizoen in de Jupiler Pro League begonnen met - hoe kon het ook anders? - een doelpunt. De oude vos van 36 jaar is zijn streken zeker nog niet verleerd. Toch heeft hij de voorbije maanden ook aan stoppen gedacht.

In 2023 degradeerde Zulte Waregem en toen kwam onder meer KVC Westerlo op de proppen, de tegenstander van dit weekend voor Essevee. Vossen ging niet in op dat voorstel. “Als er interesse komt van een ploeg probeer je altijd het totaalplaatje te bekijken. Zeker als je al wat ouder wordt en je met kinderen zit. Mocht dat niet zo zijn, zou ik in mijn carrière misschien andere keuzes gemaakt hebben." Geen spijt van keuzes Het gezin is belangrijk voor Vossen en dus bleef hij bij Zulte Waregem - daar heeft hij ook nooit spijt van gehad. De lange autoritten waren een breekpunt voor hem en verhuizen was geen optie. Na twee seizoenen in de Challenger Pro League tegen onder meer Seraing en Francs Borains - momenten waarop Vossen zich afvroeg wat hij daar deed - kon hij Essevee naar de titel trappen tegen RWDM. Zorg dragen voor het lichaam Stoppen op een hoogtepunt, was dat een optie? “Na die titel heb ik vaak gedacht aan stoppen. Ik heb de verschillende scenario's overlopen, maar uiteindelijk zag ik geen reden om te stoppen", aldus Vossen tegen Het Nieuwsblad. "We zijn kampioen geworden en ikzelf ben topschutter én speler van het jaar geworden. Moet ik dan gewoon stoppen, puur omdat ik 36 jaar ben? Het lichaam wil nog volledig mee en ik draag er ook zorg voor."





