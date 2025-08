Imke Courtois heeft duidelijk advies voor fans Anderlecht: "Niet aannemen, het is bijna vernederend"

Imke Courtois heeft over alles een mening. En die laat ze ook graag al eens horen. Het is dit weekend niet anders. Onder meer RSC Anderlecht wordt onder de bus geschoven door de gewezen Red Flame.

RSC Anderlecht heeft er al een bijzonder seizoen opzitten tot dusver. Tegen Westerlo was er een hoerastemming én een 5-2 overwinning, maar tegen het nietige Zweedse Häcken liep het volledig uit de klauwen.

Wat deed Hasi tegen Häcken?

Na strafschoppen verwezen de Zweden paars-wit van de Europa League naar de Conference League. En ook Besnik Hasi werd achteraf een en ander verweten.

Nathan De Cat was nog dé man gebleken tegen KVC Westerlo onder meer en ook Thorgan Hazard had een goede dag, maar de coach besloot hier en daar te roteren tegen de Zweden en alles verdween volgens Courtois als sneeuw voor de zon.

Bijna vernederend

"Geen idee wat het eigenlijk was. Van de hemel naar de hel en op die manier de vrees dat het weer een gelijkaardig seizoen gaat worden. Weg intensiteit, weg drive, weg Europa League, ..."

Dat Anderlecht aangaf de tickets (van zestien euro) zou terugbetalen van de aanwezige supporters? Daar had Courtois in De Zondag ook nog wat over te zeggen: "Die 16 euro maakt alles goed ... Mijn advies: niet aannemen. Het is bijna vernederend."