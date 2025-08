'Royal Antwerp staat héél dicht bij broodnodige versterking achterin: akkoorden gemaakt'

Royal Antwerp wil deze maand nog een paar pittige deals gaan afronden. Een paar daarvan liggen ondertussen echt wel in de pijplijn. En dus zou het snel kunnen gaan, zoveel is duidelijk.

Royal Antwerp moet zich voorlopig nog een beetje beredderen op diverse vlakken. De komende dagen en weken moeten er de nodige versterkingen gaan bijkomen om de ploeg sterker te gaan maken.

Japanse versterking voor Antwerp

Tegen KRC Genk zal het nog zonder een paar nieuwkomers moeten zijn, maar volgende week willen ze bij Antwerp een veel bredere kern kunnen gebruiken.

Zoals geweten is er centraal achterin dringend nood aan versterking. In dat kader past ene Yuto Tsunashima. De 1,88 meter grote rechtsvoetige verdediger is titularis bij de Japanse eersteklasser Tokyo Verdy, waar hij al 98 duels speelde en acht keer scoorde.

Akkoorden al op zak

Sinds kort is hij ook international. Hij komt volgens Gazet van Antwerpen eerstdaags over, want de akkoorden zou Antwerp al op zak hebben. Voor doelman Nozawa komt er op die manier ook een landgenoot bij in de kern.

Antwerp heeft uiteraard nog een paar andere spelers op het oog, maar met ook nog eens Tsunashima in de kern zijn ze stilaan klaar om in verschillende linies helemaal klaar te raken.