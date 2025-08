Vooraan hetzelfde probleem als vorig seizoen, achteraan een nieuw: zorgen voor Club groot richting Salzburg

Het nieuwe seizoen is amper twee speeldagen ver, maar Club Brugge lijkt nu al in een lastig parket te zitten. Na een overtuigende start tegen Genk volgde vrijdagavond een pijnlijke nederlaag tegen KV Mechelen.

Analist Marc Degryse ziet meerdere structurele problemen opduiken bij blauw-zwart, vooral in defensie en in de aanval. De nederlaag tegen Malinwa kwam volgens Degryse niet uit de lucht vallen. “Lion Lauberbach speelde een uitstekende wedstrijd, maar dat was ook omdat hij tegenover een zwakke Romero stond", klinkt het in HLN.

"Achterin is het gewoon niet stabiel genoeg.” De verdediging werd bovendien opnieuw gehinderd door ongewone positionering. Spileers moest opnieuw als rechtsachter aan de bak, terwijl dat niet zijn beste positie is.

Ook het middenveld en de rechterflank functioneren nog niet naar behoren. Spileers, Reis en Vetlesen krijgen het samenspel niet op de rails. “Vetlesen werd op de rechterflank geposteerd, maar is te veel hetzelfde type als Reis,” merkt Degryse op.

Efficiëntie van vorig seizoen

Voorin blijft de productie een heikel punt. Tegen KV Mechelen creëerde Club Brugge wel kansen, maar scoren blijkt een groot probleem te blijven. Dat is geen nieuw fenomeen: al vorig seizoen liep het vaak stroef in de zone van de waarheid. De efficiëntie ontbreekt, ondanks het talent dat op het veld staat.

Met de cruciale Europese confrontatie tegen Red Bull Salzburg in aantocht, dringt een oplossing zich op. “Club moet tegen woensdag echt uit een ander vaatje tappen", waarschuwt Degryse. De Oostenrijkers zullen een veel moeilijkere test vormen dan Mechelen, en de huidige vorm volstaat simpelweg niet.

Club Brugge begon het seizoen met torenhoge ambities, maar de realiteit is duidelijk: er is werk aan de winkel. Zowel de organisatie achterin als de automatismen in de aanval moeten dringend bijgeschaafd worden, willen de Bruggelingen nog meespelen op meerdere fronten.