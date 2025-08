Wil Club Brugge-sterkhouder nog naar Marseille? 'Liverpool wil Ordoñez halen als vervanger voor... Virgil van Dijk'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Olympique Marseille wil Joel Ordoñez naar de Ligue 1 halen. De verdediger van Club Brugge had de pen enkele dagen geleden al vast. Maar wil hij nog steeds naar Zuid-Frankrijk?

Joel Ordoñez skipte afgelopen vrijdag nog de wedstrijd tussen KV Mechelen en Club Brugge. Reden: een pijntje, maar vooral transferitis.

Olympique Marseille had zich bij Club Brugge gemeld met een formeel bod van ruim dertig miljoen euro. De 21-jarige verdediger kon er niet om lachen dat blauw-zwart weigerde.

Wil Joel Ordoñez nog naar Olympique Marseille?

Maar wil Ordoñez zelf wel nog naar Zuid-Frankrijk? Meer zelfs: moet de achtvoudig Ecuadoriaans international Club Brugge net dankbaar zijn?

De Engelse media weten dat Liverpool FC een tandje wil bijsteken om Ordoñez naar Anfield Road te halen. The Reds zien in de sterkhouder van Club Brugge dé ideale vervanger voor Virgil van Dijk.

Vervanger voor... Virgil van Dijk

Voor de duidelijk: de 34-jarige Nederlander heeft een contract tot medio 2027 bij Liverpool. De Engelse landskampioen zoekt een jonge verdediger om in de schaduw van de aanvoerder te rijpen.

Met andere woorden: een héél interessante optie voor Ordoñez. Het wedstrijdschema in Engeland laat immers toe dat ook niet-basisspelers meer dan genoeg minuten sprokkelen. En geld is ook niet meteen een probleem voor The Reds…