Challenger Pro League gaat van start: zo zit het in elkaar met die 'verankerde beloftenploegen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het nieuwe seizoen van de Challenger Pro League gaat dit weekend van start met grotendeels hetzelfde format als vorig jaar. Promotie naar de Jupiler Pro League blijft mogelijk voor de top 2, terwijl de nummers 3 tot 6 via play-offs kans maken op een ticket.

Die play-offs bestaan uit halve finales (3 vs 6 en 4 vs 5) gevolgd door een finale. De winnaar van die finale speelt dan tegen de hekkensluiter van de Relegation Play-offs uit de Jupiler Pro League.

Wat degradatie betreft: normaal zakken de nummers 16 en 17 naar Eerste Nationale. Maar belofteteams (zoals RSCA Futures of Jong Genk) kunnen enkel degraderen als hun plek wordt ingenomen door een andere U23-ploeg.

Die promotie uit Eerste Nationale is dus enkel mogelijk voor U23-teams van Cercle, Union, Charleroi, OHL of Standard, en alleen als ze tweede of derde eindigen. Bovendien moeten ze een team van dezelfde taalgroep vervangen.

Het seizoen 2026-2027 telt nog maar 15 ploegen, aangezien er structureel meer teams promoveren dan degraderen. Hierdoor verdwijnt het huidige format met 17 clubs.

Vanaf dan zijn alleen de kampioen en de winnaar van de CPL-play-offs nog zeker van promotie. De barragematch tussen de laatste uit de JPL en de CPL-finalist verdwijnt.