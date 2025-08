Rekent Besnik Hasi nog op hem of wordt het de verdwijning van de zomer?

Zonder dat er echt over gesproken wordt, lijkt het erop dat César Huerta deze zomer terug zal keren in de groep van RSC Anderlecht. De Mexicaan loopt behoorlijk achter op de rest van de kern, op een positie waar veel concurrentie is.

Sinds de ondertekening van César Huerta bij Anderlecht, afgelopen januari, zien we regelmatig een Mexicaanse journalist in de gangen of achter de schermen van het Lotto Park. "Chino" heeft veel volgers in Mexico en zijn transfer naar Europa kreeg veel aandacht in het land.

Voor het eerst dit seizoen waren er afgelopen zondag in Jan Breydel opnieuw Mexicaanse waarnemers. Volgens hun berekeningen was het inderdaad het juiste moment voor Hasi om Huerta terug te brengen in de groep van RSC Anderlecht. Maar dat ging mis: "Chino" zat zelfs niet bij de selectie.

Opvallend genoeg is er weinig gezegd over de afwezigheid van Huerta. Fysiek lijkt hij geen problemen meer te hebben; als er iets ontbreekt, is het waarschijnlijk ritme, omdat hij na de Gold Cup 2 weken vakantie heeft genomen.

Kan Huerta zichzelf weer in de ploeg van Anderlecht spelen?

Tijdens de Gold Cup heeft hij maar weinig gespeeld: vijf invalbeurten, goed voor iets meer dan 60 minuten. Teleurstellend voor de vleugelspeler, die bij Pumas UNAM werd gezien als de toekomst van het Mexicaanse nationale team.

Maar César Huerta kwam tijdens de winterse transferperiode en na een veelbelovende start verdween hij langzaam uit beeld... vooral onder Besnik Hasi. De Kosovaarse coach gaf hem een basisplaats aan het begin van de Play-offs, maar haalde hem geleidelijk uit het elftal. Hasi liet doorschemeren dat hij niet tevreden was over zijn impact.

Wat gaat er met hem gebeuren?

Privé wordt vernomen dat de aanpassing van Huerta op dit moment niet verloopt zoals gehoopt. De vriendelijke Mexicaan heeft nog steeds geen Engels of Frans geleerd zoals hij had gehoopt. Na het missen van de voorbereiding en dus achterop te raken op de rest van de groep, heeft hij nu gezien dat Angulo en Kanaté zijn positie hebben ingenomen aan "zijn" kant, terwijl Degreef de voorkeur van de coach aan de andere kant krijgt.

Misschien maakt hij een comeback tegen het einde van de maand, vooral nu Anderlecht om de drie dagen speelt - als alles goed gaat - vanwege Europees voetbal. Een uitschakeling van paars-wit in de Conference League zou een ramp zijn voor Huerta, omdat de kern dan niet meer zo breed moet zijn als nu. Verdwijnt hij uit de kern of krijgt hij een extra kans?