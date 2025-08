📷 'Anderlecht grijpt naast middenvelder die er vandaag ook tegen Club Brugge niet bij zal zijn'

De Engelse middenvelder Bobby Clark zal niet afzakken naar het Lotto Park, maar komt ook niet met Salzburg in actie tegen Club Brugge in voorrondes van de Champions League.

Red Bull Salzburg heeft besloten om Bobby Clark tijdelijk onder te brengen bij Derby County, actief in de Engelse Championship. De Oostenrijkse club ziet in Derby een geschikte omgeving voor de verdere ontwikkeling van de 19-jarige middenvelder.

Clark, die vorig seizoen sporadisch minuten maakte in de Oostenrijkse Bundesliga, krijgt bij Derby uitzicht op regelmatige speeltijd. Salzburg hoopt dat hij daar de nodige maturiteit opdoet om volgend seizoen sterker terug te keren.

Bij Anderlecht was Clark een concrete piste. De Brusselse club voerde gesprekken met Salzburg over een tijdelijke overgang, maar kreeg uiteindelijk nul op het rekest.

De Oostenrijkers gaven de voorkeur aan een uitleenbeurt binnen het Engelse voetbal, waar Clark dichter bij zijn thuisbasis blijft. Hij kwam in 2024 over van Liverpool richting Oostenrijk.

Buzzing to be here up the rams @dcfcofficial 🐏 pic.twitter.com/P0wj9DPcpH