📷 'Ex-speler van RSC Anderlecht voor vijf seizoenen naar Borussia Dortmund'

Volgens meerdere bronnen, waaronder transferjournalist Sacha Tavolieri, vinden deze week gesprekken plaats tussen Wolverhampton en het kamp-Silva over een definitieve overstap naar de Bundesliga.

Fabio Silva, nog altijd maar 22 jaar, is geen onbekende voor het Belgische. In het seizoen 2022–2023 speelde hij op huurbasis bij RSC Anderlecht, waar hij in 32 wedstrijden goed was voor 11 doelpunten.

Zijn passage in het Lotto Park werd gekenmerkt door flitsen van klasse, maar ook door wisselvalligheid. Toch liet hij er zijn potentieel zien als beweeglijke spits met een neus voor doelpunten.

Ondanks de concrete interesse van Dortmund, koesterde Silva lange tijd de ambitie om in Italië te spelen. AS Roma toonde eerder belangstelling, en volgens Sky Sport heeft coach Gian Piero Gasperini zelfs persoonlijk contact gezocht met de speler.

Silva zou de voorkeur geven aan een transfer naar de Serie A, maar Roma heeft tot op heden geen formeel bod uitgebracht dat Wolverhampton kan overtuigen.

🟡⚫️EXCLUSIVE: Borussia Dortmund offered a 5 years contract to Fabio Silva!



🗣️ A meeting will take place this week between Wolverhampton & player side to advance on a permanent move to #BVB.



🇮🇹 Player’s dream was to play in Italy with AS Roma keen on him but no concrete offer… pic.twitter.com/zRtIrdO57S