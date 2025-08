Hoe één telefoontje de doorslag gaf in Jashari-transfer: maar het was dan ook een levende legende aan de lijn

Na 54 dagen van spanningen, misverstanden en stille onderhandelingen is het eindelijk zover: Ardon Jashari wordt speler van AC Milan. De transfer, goed voor een recordbedrag van 36 miljoen euro plus bonussen, kwam er niet zonder slag of stoot.

Maar vooral één telefoontje bleek een gamechanger: een persoonlijk gesprek met Zlatan Ibrahimović, de sportief adviseur van Milan, schrijft HLN. Toen Jashari in april hoorde dat Milan interesse had, sprong hij meteen recht. Niet alleen omdat het zijn droomclub is, maar vooral omdat Zlatan hem zelf belde om het project toe te lichten. Dat telefoontje maakte diepe indruk. Sindsdien was zijn focus duidelijk: hij wilde naar de Serie A-gigant. “Zlatan heeft hem volledig overtuigd", klinkt het in zijn entourage. Club Brugge hield aanvankelijk de boot af. De club wilde minstens het Belgische transferrecord breken én eerst een waardige vervanger vinden. Dat leverde wekenlang frustraties op bij Jashari, die steeds moeilijker kon omgaan met het uitblijven van een akkoord. Hij liet zelfs trainingen en de ploegfoto links liggen. Het bestuur bleef onwrikbaar. Milan en Club groeiden naar elkaar toe De situatie escaleerde niet, dankzij het koele hoofd van de Brugse directie. De toon veranderde, de onderhandelingen werden serieuzer, en het vertrouwen groeide. Milan, dat eerder via de media druk probeerde te zetten, liet plots het pokerspel varen. De Amerikaanse eigenaars wilden doorpakken, en Club rook dat het nu of nooit was. Met een vaste som van 36 miljoen euro en 3 miljoen aan haalbare bonussen kwamen beide partijen eindelijk tot een compromis.